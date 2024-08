Am Oberwarter Hauptplatz sollen sich am Donnerstag wilde Szenen abgespielt haben. Das berichtet der Kurier in seiner Online-Ausgabe. Weil ein junger Mann ohne Ticket mit dem Bus fahren wollte, kam es demnach zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einem Busfahrer der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB). Der Streit wurde von einem Unbeteiligten mit dem Handy gefilmt.

Schauplatz Oberwarter Hauptplatz

Der Fahrgast habe zwar ein gültiges Ticket auf seinem Handy gehabt, der Akku sei jedoch leer gewesen. Ein weiteres Ticket wollte der Mann nicht kaufen. Der Fahrgast soll den Busfahrer daraufhin attackiert haben

Dabei wurde dieser am Finger leicht verletzt, konnte aber nach der Auseinandersetzung seine Fahrt planmäßig fortsetzen.