„Durch das Ausbleiben nachhaltiger Niederschläge sind die Wälder und Wiesen in Wien ausgetrocknet“, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Stadt Wien. Daher werde das Grillen auf allen öffentlichen Grillplätzen in der gesamten Stadt wegen Waldbrandgefahr bis auf Weiteres verboten.

Im Wald werde auch das Rauchen und das Hantieren mit offenem Feuer untersagt. „Auf Grund der extremen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr besonders akut, daher appellieren wir an die Bevölkerung, sich an dieses Verbot zu halten, um niemanden zu gefährden“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Erst bei nachhaltigen Regenschauern werde das Verbot wieder aufgehoben.

Grillen im Garten erlaubt

Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes bleibe weiterhin gestattet. Die Stadt Wien mahnt aber angesichts der Trockenheit zu besonderer Vorsicht. Wer während eines Spaziergangs einen Waldbrand entdeckt, sollte die Notrufnummer 122 kontaktieren, ersucht Herbert Weidinger, der stellvertretende Leiter des Wiener Forstamtes.