Ein Lkw ist am frühen Freitagnachmittag auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Inn gestürzt. Der 47-jährige österreichische Lenker kam dabei ums Leben, er starb noch an der Unfallstelle, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Das Schwerfahrzeug hatte die Leitschiene durchbrochen und war ersten Informationen zufolge auf der Seite des Führerhauses im Wasser zu liegen gekommen.

Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Unfall, der sich kurz nach 13 Uhr ereignet hatte, löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung, Polizei und Wasserrettung aus. Auch ein Notarzthubschrauber war an Ort und Stelle. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Innsbruck für einige Zeit gesperrt.