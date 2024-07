Ein Vierjähriger ist Montagmittag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus dem Fenster des zweiten Stockes auf den Asphalt gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind hatte mit dem sechsjährigen Bruder im Schlafzimmer gespielt. Als die Mutter auf das WC ging, kletterte der Bub wohl vom Bett auf die Fensterbank. Er dürfte sich an das Fliegengitter im geöffneten Fenster angelehnt haben. Es hielt jedoch nicht und er fiel rund neun Meter in die Tiefe, so die Polizei.

Als die 26-Jährige von der Toilette zurückkam, hörte sie ihr Kind draußen schreien. Die Syrerin rannte vor die Wohnhausanlage, nahm den Sohn und lief mit ihm im Arm zu Verwandten in der Nähe. Diese verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er Bub mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.