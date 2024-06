Es gibt Änderungen für Schülerinnen und Schüler, was ihre Matura angeht. Schon Mitte Juni hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ja schon verkündet, dass es aufgrund der Künstlichen Intelligenz (KI) Änderungen bei der Vorwissenschaftlichen Arbeit geben soll, ein Expertenrat hatte sich damit beschäftigt. Die neuen Regeln für die abschließenden Prüfungen wird Polaschek am Ende des Ministerrats am Mittwoch präsentieren. Sie sollen schon ab dem kommenden Schuljahr 2024/25 gelten.

Die Änderungen im Überblick

Abschließende Arbeit oder mündliche Prüfung statt VWA: An den AHS soll es statt der VWA eine abschließende Arbeit geben, die auch neue Formate wie eine Videoreportage, einen Podcast oder eine empirische Erhebung zulässt, so Polaschek. Zentral für die Beurteilung sollen Dokumentation, Reflexion und Quellen sein. Bis inklusive Schuljahr 2028/29 können Schüler zwischen der Erstellung und Präsentation dieser abschließenden Arbeit und einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung im Rahmen der Matura wählen. Für das kommende Schuljahr muss man das bis 30. September 2024 bekannt geben.

In Berufsbildenden Mittleren Schulen kommt es zur Abschaffung der aktuellen Abschlussarbeit bereits ab dem Schuljahr 2024/25. Die Begründung: Die Schullaufbahn sei sehr fachpraktisch aufgebaut, also werden die praktischen Fähigkeiten im Rahmen des Unterrichts, etwa in der Übungsfirma, gelehrt und aufgebaut und künftig im Rahmen der laufenden Leistungsbeurteilung bewertet. Diplomarbeit an BHS bleiben erhalten: Unverändert bleiben die Diplomarbeiten an den Berufsbildenden Höheren Schulen (z. B. HAK, HUM, HTL). Denn die Kompetenzen seien „wesentliche Erweiterung zur beruflichen Gesamtqualifikation“.

Polaschek: „Mehr Individualisierung“

Polaschek begründet die Änderungen damit, dass die aktuelle Form der VWA nicht mehr praktikabel sei. Er sieht in den Regeln mehr Wahl- und Individualisierungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler. „Mit der vorliegenden Weiterentwicklung der abschließenden Prüfungen schaffen wir mehr Möglichkeiten für die Kandidatinnen und Kandidaten und mehr Raum für praktische Übung und Anwendung“, betont Polaschek.

Grünen-Klubobfrau Sigi Maurer befürwortet, dass die abschließende Arbeit mehr neue Formate zulässt: „Der Kreativität sollen so wenig Grenzen wie möglich gesetzt werden. Das Ziel ist, 21st-Century-Skills wie kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation und Kreativität für alle Maturant:innen zu fördern.“