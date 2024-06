22 Löschfahrzeuge sind im Einsatz, die Umgebung riecht nach Rauch, zahlreiche Schaulustige haben sich versammelt und filmen das Geschehen: Im Herz Jesu Krankenhaus im dritten Wiener Gemeindebezirk ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Am Abend dauern die Löscharbeiten noch an, Rauch dringt aus dem Dachgeschoß des unter anderem auf orthopädische Eingriffe spezialisierten Spital, das knapp 170 Betten beherbergt.

Die Wiener Berufsrettung ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, auf der nahegelegenen Landstraßer Hauptstraße parkten neben Rettungsautos vorübergehend auch Busse. Zunächst sei unklar gewesen, ob eine Evakuierung des Krankenhauses nötig werden würde, erklärt ein Sprecher der Berufsrettung gegenüber der Kleinen Zeitung das Großaufgebot. Derzeit bestehe allerdings keine Gefahr für Patientinnen und Patienten. Soweit bekannt, dürfte durch den Brand niemand zu Schaden gekommen sein.

Feuerwehr gegen 18.00 Uhr zu Herz Jesu Krankenhaus gerufen

Laut einem Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr dürften die Löscharbeiten „noch einige Zeit in Anspruch nehmen“. Die Feuerwehr sei gegen 18.00 Uhr über eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Der Sprecher bestätigt, dass das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen ist, die für Patientinnen und Patienten zugänglich sind, seien überprüft worden. Um das Feuer zu löschen, habe ein Teil der Dacheindeckung des Gebäudes entfernt werden müssen.

Landeskriminalamt Wien soll zu Brandursache ermitteln

An dem Gebäude finden aktuell Bauarbeiten statt, ob diese in einem Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist am Dienstag unklar. Zur Brandursache kann die Feuerwehr generell noch keine Angaben machen, das Landeskriminalamt Wien wird diesbezüglich ermitteln.

Für den Verkehr wurde die Umgebung des brennenden Gebäudes gesperrt, betroffen sind auch Teile der Landstraßer Hauptstraße.