Eine schreckliche Tat hat sich am Samstag in Vorarlberg ereignet. Am Vormittag ging eine 65-jährige Patientin mit ihrem mobilen Sauerstoffgerät im Innenhof des Krankenhauses spazieren. Dort wurde sie von einem Jugendlichen angerempelt. Als das Opfer den betreffenden Jugendlichen zurechtwies, wurde die Patientin von der ganzen Gruppe - bestehend aus drei bis vier Jugendlichen - angepöbelt.

Zeugen gesucht

Einer der Jugendlichen versuchte dann mit dem Wortlaut „Mal schauen, ob die Hexe brennt“ mit einer glimmenden Zigarette den Sauerstoffschlauch, der über eine Nasenbrille die 65-jährige Frau mit Sauerstoff versorgte, anzuzünden. Glücklicherweise war die Sauerstoffversorgung auf lediglich vier Liter pro Minute eingestellt, weshalb nur ein Brandloch im Sauerstoffschlauch entstand.

Die Jugendlichen sprachen Vorarlberger Dialekt, waren dunkel gekleidet und dürften zwischen 15 und 16 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Jugendlichen machen können, werden ersucht, sich bei der Stadtpolizei Dornbirn zu melden (Tel.Nr. +43 5572 22200).