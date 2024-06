Streit ums Geld eskalierte: Ein 55-Jähriger ging in Graz mit dem Hammer auf eine 39-Jährige los. Ein Zeuge mischte sich ein – mit einem Besen – und wurde beinahe selbst Opfer des Tobenden.

Frau in Graz mit Hammer angegriffen

Wo ist mein Geld? Das Telefonat eines 55-Jährigen mit einer 39-Jährigen endete im Streit. Und später an diesem Freitag in Haft, wobei ein Hammer und ein Besen eine Rolle spielten.

Denn vom Telefon verlagerte sich der Streit in den Innenhof einer Siedlung in Graz-Gries. Dorthin war der Rumäne gefahren, um seine Landsfrau direkt zur Rede zu stellen. Mit dabei hatte er einen Hammer (Fäustel), mit dem er die Frau, als er sie im erblickte, attackierte. Die 39-Jährige lief davon, der Tobende hinterher. Vor den Augen eines 50-Jährigen, der einzuschreiten versuchte. Aber der 55-Jährige holte aus und wollte laut Polizei den Helfer am Kopf treffen. „Der 50-Jährige konnte gerade noch ausweichen, wurde jedoch im Bereich der Schulter und des Halses leicht verletzt.“

Ein Besen zur Verteidigung

Der 50-Jährige schnappte sich aber einen Besen und schlug auf den Angreifer bzw. dessen Hammer ein. Ein weiterer Helfer kreuzte auf und versuchte den 55-Jährigen mit seiner Gasdruckpistole in Schach zu halten. Da kam die Polizei gerade recht, um den 55-Jährigen festzunehmen.

Diese soll für die Beamten kein Unbekannter gewesen sein, wenn er auch meinte, dass er die Frau bloß erschrecken wollte. So oder so wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Die 39-Jährige blieb unverletzt.