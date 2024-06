Am Freitagabend dürfte ein Blitz in ein Nebengebäude in Friedberg eingeschlagen und sich über eine Stromleitung den Weg in das angrenzende Wohnhaus gesucht haben und in einer Wand ausgetreten sein. Diese wurde dabei leicht beschädigt. Das Nebengebäude geriet in weiterer Folge in Brand und wurde erheblich beschädigt.

Mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Der 47-jährige Hausbesitzer war zu diesem Zeitpunkt zu Hause und alkoholisiert. Weil er mehrere Gegenstände aus dem brennenden Gebäude retten wollte, begab er sich mehrmals hinein. Er wurde zur weiteren Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Oberwart gebracht.

Details zum Brand werden bei den Brandermittlungen in den kommenden Tagen erhoben. Es kamen keine Menschen oder Tiere zu schaden.