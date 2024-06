Eine 80-jährige Österreicherin ist am Freitagabend bei einem Autounfall in Griechenland gestorben. Die Frau sei auf der bergigen Halbinsel Pilion nördlich von Athen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Daraufhin fing der Wagen laut Polizei Feuer, meldete das Portal „Ekathimerini.com“. Zeugen riefen die Feuerwehr. Für die in dem Wrack eingeschlossene Frau, die seit einigen Jahren in Griechenland gelebt hatte, kam jedoch jede Hilfe zu spät.