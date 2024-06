„Noch eine Minute bis zum Start“, sagt die Lautsprecherstimme. Kurz darauf feuert ein junger Mann auf der Tribüne an: „Jaaa, Financial Times, los!“ Er meint nicht die britische Tageszeitung, sondern die trabende, braune Stute auf der Rennbahn. Sie läuft an diesem Sonntag mit Ophelia und Ghost um die Wette. Später werden noch Voldemort Venus und Muscle Magic auf dem Gelände in Wien-Krieau starten. Jeweils gelenkt von Fahrern mit bunten Helmen und stramm durchgestreckten Beinen in zweirädrigen Wägen namens Sulky.