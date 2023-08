„Wir sind sehr zufrieden mit unseren Lipis. Sie sind voll in den Reitbetrieb integriert, sensibel und zutraulich. Und natürlich sind sie in gewisser Weise auch ein Publikumsmagnet“, erzählen Harald und sein Sohn Matthias Stocker vom Zechmannhof in der Ramsau. Mit den „Lipis“ sind drei Lipizzaner-Pferde, die die Attraktion des Pferdehofs bilden, gemeint.