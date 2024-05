Die Wiener Polizei meldet sich am Montag mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit zu Wort. Man sucht auf Hochtouren nach einem 13-jährigen, abgängigen Mädchen. Bei der Suche steht auch der mutmaßliche Freund im Fokus. Es wird wegen Kindesentziehung ermittelt.

Seit dem 13. Mai 2024 ist die 13-jährige Silina laut Wiener Polizei abgängig. Zuletzt wurde sie gesehen, als sie gegen 17.10 Uhr ihre Schule in Liesing verlassen hatte. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Am Montag, 27. Mai, ging die Polizei nun mit der Bitte um Mithilfe bei der Suche nach Silina an die Öffentlichkeit, dazu veröffentlicht man zwei Bilder. Eines zeigt die 13-Jährige, das andere ihren mutmaßlichen Freund.