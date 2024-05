Wegen versuchten Mordes hat die Staatsanwaltschaft Wien jetzt einen rücksichtslosen Auto-Raser angeklagt. Der 34-Jährige hatte bei seiner Flucht vor der Polizei im Dezember zwei Menschen schwer verletzt. Bereits Mitte Mai hat das Wiener Landgericht einen Raser zu zwei Jahren Haft verurteilt, der mit 140 km/h vor der Polizei geflüchtet war. Indes passierte am Donnerstagabend ein weiterer schwerer Raser-Unfall, bei dem ein Ehepaar lebensgefährlich verletzt wurde.

Kein Führerschein, Auto nicht zugelassen

Versuchter Mord, so lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft Wien gegen einen 34-jährigen Mann. Der Grund dafür: Der gebürtige Serbe hatte sich am 10. Dezember 2023 einer Kontrolle entzogen und mit der Polizei eine kilometerlange Verfolgungsjagd quer durch die Stadt geliefert. Der Mann, der sich in U-Haft befindet, bestreitet den ihm unterstellten Tötungsvorsatz. „Das ist kein versuchter Mord. Das ist allenfalls eine Nötigung“, sagte sein Verteidiger Rudolf Mayer Freitagmittag der APA.

Der gebürtige Serbe besitzt keinen Führerschein, der von ihm gelenkte Jaguar war nicht für den Verkehr zugelassen. Außerdem stand der 34-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis, als Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling ihn gegen 20.30 Uhr am Gaudenzdorfer Gürtel einer routinemäßigen Kontrolle unterziehen wollten. Statt anzuhalten, drückte der Mann aufs Gaspedal. „Er hatte kein Visum“, erläuterte Verteidiger Mayer zur Motivlage.

Auf der Flucht vor der Polizei missachtete der Jaguar-Fahrer mehrere rote Ampeln. Er fuhr einen Radfahrer nieder und krachte gegen ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug, wobei die Beifahrerin im anderen Auto ebenso schwer verletzt wurde wie der 46 Jahre alte Radfahrer. Beide landeten mit Knochenbrüchen im Spital.

Den versuchten Mord sieht die Anklagebehörde insofern gegeben, als der 34-Jährige laut Anklage auf zwei Polizisten losfuhr, die sich ihm mit gezückten Dienstwaffen in den Weg gestellt hatten. Die Beamten konnten sich der Staatsanwaltschaft zufolge erst im letzten Moment retten, indem sie zur Seite sprangen. Aus Sicht des Verteidigers war für die Betroffenen keine Lebensgefahr gegeben: „Das sind trainierte Beamte und keine Invaliden. Die wissen, was sie in so einer Situation machen müssen.“

Die Verfolgungsjagd mit der Polizei endete, als der Jaguar am Landstraßer Gürtel frontal in ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug krachte. Der Lenker versuchte noch zu flüchten, indem er aus dem Wagen sprang. Er wurde wenig später von der Polizei gefasst. In seiner ersten Einvernahme behauptete der beschuldigte, am Steuer des Jaguar sei einer seiner Cousins gesessen. Er wurde jedoch von mehreren Zeugen - darunter die Polizeibeamten, die ihn kontrollieren wollten - eindeutig als der Lenker des Fahrzeugs identifiziert, was er schließlich zugab.

Ehepaar nach Raser-Unfall in Lebensgefahr

In Lebensgefahr schwebt ein älteres Ehepaar, nachdem ihr Wagen am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt von dem Auto einer 21-jährigen Raserin erfasst wurde. Der Unfall passierte auf der Zufahrtsstraße zum Gewerbepark Stadlau. Das Auto des älteren Ehepaars wurde vom Auto der jungen Frau regelrecht abgeschossen. Die 78- und der 77-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Zeugen gaben an, dass die 21-Jährige mit ihrem Auto mit erhöhter Geschwindigkeit in der 50-km/h-Zone unterwegs war. Die junge Frau wurde laut Polizei des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Auf der Straße ist normalerweise schnelles Fahren aufgrund der vielen Zufahrten zu den Geschäften gar nicht möglich. Die 21-Jährige dürfte dennoch zu schnell mit ihrem Mercedes G-Klasse unterwegs gewesen sein und in das entgegenkommende Auto der Pensionisten, das nach links in einen Parkplatz eingebogen ist, gekracht sein, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Dadurch kippte das Auto der jungen Frau um und stieß gegen einen Lichtmast. Sie und ihr 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der VW Touran der Pensionisten wurde in eine Wiese geschleudert. Das Paar musste mit den Rettungshubschraubern Christophorus 9 aus Wien und Martin 5 aus Bad Vöslau ins Krankenhaus geflogen werden. Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Zwei Jahre Haft für Raser

Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag ein 24-jähriger Mann verurteilt worden, der am Abend des 6. Oktober 2023 mit einem ausgeborgten Porsche die Polizei auf Trab gehalten hatte. Als eine Funkstreifen-Besatzung ihn kontrollieren wollte, nachdem er einen E-Scooter touchiert hatte, fuhr er einfach davon und beschleunigte dabei auf bis zu 140 km/h. Dafür fasste er nun zwei Jahre Haft aus, die ihm unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen wurden.

Der Schuldspruch wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit ist rechtskräftig. Sowohl die Staatsanwältin als auch die Verteidigerin waren mit dem Urteil einverstanden.