Andreas* ist 12 Jahre alt. Sein Traumberuf: Fußballer. Jede freie Minute verbringt der Bursche am Rasen, trainiert im Verein in Wien. Eines Tages holt ihn sein Trainer zu sich in die Umkleidekabine. Der Bub soll für den Erwachsenen aus einer Zeitschrift vorlesen. „Und dann hat er sich halt am Schoß vergriffen.“ 24 Jahre sollen vergehen, bevor jemand etwas davon erfährt.