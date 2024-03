Du darfst nicht einmal Wasser trinken?! Die Frage hört Hanna Begić am häufigsten. Knapp gefolgt von: Warum machst du das? Auf die erste Frage hat die 24-Jährige immer dieselbe Antwort („Ja, nicht einmal Wasser“). Auf die zweite immer eine andere. „Ich faste jedes Jahr aus unterschiedlichen Gründen.“ Um das Fasten an sich geht es ihr weniger. Ramadan, das ist für sie ein „Monat der Reflexion“. Sie will sich fragen: „Was beschäftigt mich gerade? Wie wirke ich als Mensch auf die Außenwelt und wie wirkt sie auf mich? Wie kann ich eine ‚bessere‘ Person sein?“