Laut einem Bericht der Kronenzeitung passierte Samstagnachmittag in Linz ein schrecklicher Unfall. Ein fünfjähriger Bub wurde am Gehsteig vor einem mehrstöckigen Wohnhaus gegen 16.30 Uhr von einer Frau reglos am Gehsteig gefunden.

Im vierten Stock des Gebäudes stand zu diesem Zeitpunkt ein Fenster offen, daher war schnell klar, was passiert sein musste. Die Frau alarmierte sofort die Einsatzkräfte, der Bub wurde unter intensiven Wiederbelebungsversuchen in das Kepler Uniklinikum transportiert.

Leider gelang es nicht, das Leben des Buben zu retten. Es dürfte an den Folgen eines massiven Polytraumas in Folge des Sturzes gestorben sein. Die schwer geschockten Angehörigen mussten psychologisch betreut werden.