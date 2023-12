In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Freitag in den Morgenstunden ein Bub aus dem Fenster eines Hotels gestürzt und gestorben. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte einen Online-Bericht des „Kurier“. Der Bub stamme aus Rumänien. Die Ermittlungen dauerten an.

Laut „Kurier“ war der Bub 13 Jahre alt. Er soll mit einer Schulklasse auf Österreich-Ausflug gewesen und aus fast zehn Metern Höhe gestürzt sein.