In den Sozialen Netzwerken kursieren wieder vermehrt vermeintliche Anzeigen des Flughafens Wien, der nicht abgeholtes Gepäck zum Spottpreis loswerden möchte.

Ein voller Reisekoffer um 1,95 Euro aus dem Lager des Flughafens Wien? Das klingt nach einem unfassbaren Schnäppchen. Tatsächlich ist es nicht nur unfassbar, sondern auch unrealistisch, wie Pressesprecher Peter Kleemann gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt.

Die Werbeanzeigen auf Facebook und Co. entspringen der Software von Betrügern, die damit an persönliche Daten von Internetnutzerinnen und -nutzern gelangen wollen. „Es handelt sich um Fake-Angebote, die nichts mit dem Flughafen Wien zu tun haben. Wir warnen ausdrücklich davor, diese Links anzuklicken“, stellt Kleeman klar. Bereits im Oktober vergangenen Jahres tauchten die vermeintlichen Lockangebote erstmals in den Sozialen Netzwerken auf. Der Flughafen Wien warnte damals nicht nur davor, sondern meldete den Betrug auch bei den entsprechenden Stellen der Social-Media-Unternehmen.

Betrug auf gefälschter Facebook-Seite von Vienna Airport © Screenshot (Facebook)

Versteckte Aboabschlüsse und Identitätsdiebstahl

In der Tat verschwand die gefälschte Werbung danach für einige Zeit, doch nun taucht sie wieder vermehrt auf. Mimikama, ein österreichischer „Verein mit dem Ziel der Aufklärung über Internetmissbrauch“ testete, was passiert, wenn man auf einen dieser Betrug-Links klickt.

Es öffnet sich ein Fragebogen inklusive Formular, in das man seine persönlichen Daten eingeben muss – auch seine Kreditkarteninformationen. Damit ist man in die Falle getappt. Versteckte Aboabschlüsse, monatliche Gebühren, unerwünschte Werbung oder auch Identitätsdiebstahl kann die Folge sein.

Fake-Formular der Betrüger © Mimikama (Screenshot)

Kleeman versicherte, dass der Flughafen Wien keine vollen Reisekoffer und -taschen zum Verkauf anbieten würden; schon gar nicht zum Preis von 1,95 Euro.