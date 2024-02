Die Zahl der Privatinsolvenzen ist in Österreich zuletzt stark angestiegen. Im Jahr 2023 wurden durchschnittlich 24 Privatinsolvenzen pro Tag beantragt - insgesamt waren es 8850 Fälle. Im Vergleich zum Jahr 2022 bedeutet dies einen Anstieg von knapp acht Prozent.

Mehr Männer als Frauen verschulden sich

Die Zahlen des Kreditschutzverbandes zeigen, dass Überschuldung vor allem ein männliches Problem ist. 60 Prozent der Privatkonkurse wurden von Männern angemeldet. „Wir sehen, dass Männer oft risikofreudiger sind oder früher selbstständig waren und so in die Schuldenspirale geraten“, sagt Karl-Heinz Götze vom KSV im Ö1-Morgenjournal.

Clemens Mitterlehner von der Schuldnerberatung führt den Anstieg auch auf die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurück. Mehr als jeder Zehnte (zwölf Prozent) verschuldet sich bereits, weil er mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr zurechtkommt. Bei den Frauen sind es sogar 14 Prozent. „Dieser Teil muss sein gesamtes Einkommen für Miete, Betriebskosten und Lebensmittel ausgeben - die soziale und kulturelle Teilhabe, die vor allem für Kinder so wichtig ist, bleibt dann auf der Strecke“, so Mitterlehner.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Arbeitslosigkeit. Bei vielen führt der Verlust des Arbeitsplatzes in die Verschuldung. Reformbedarf sieht Mitterlehner daher beim Arbeitslosengeld. „Das Arbeitslosengeld beträgt 55 Prozent des letzten Nettoeinkommens - das ist viel zu niedrig und kann kaum jemand ohne finanziellen Schock verkraften“, so Mittlerlehner. Er schlägt vor, das Arbeitslosengeld auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens anzuheben. Ein Vorhaben, das wenig realistisch ist: Die ÖVP will die Unterstützung auf 50 Prozent senken.

Junge leiden unter Konsumschulden

Eine Analyse des Kreditschutzverbandes (KSV 1870) zeigt auch, dass Privatschulden bereits in jungen Jahren immer häufiger zum Problem werden. Demnach ist der Anteil der unter 25-Jährigen, die im Vorjahr von einem Privatkonkurs betroffen waren, von 4,7 auf 6,3 Prozent gestiegen.

„Diese Altersgruppe trifft auf eine Werbekraft, gegen die man sich nur schwer wehren kann“, so Mitterlehner. Der Großteil der Schulden beruht demnach auf Konsumkrediten. Im Schnitt belaufen sich die Schulden dieser Altersgruppe auf 60.000 Euro. „Dazu muss man wissen, dass sich die Schulden innerhalb von acht Jahren oft verdreifachen - Schulden summieren sich einfach schnell, das betrifft auch junge Menschen“, so Mitterlehner.