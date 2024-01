In Zwettl ist am späten Samstagabend ein Jugendlicher fünf Meter abgestürzt. Der 16-Jährige erlitt nach Polizeiangaben vom Montag schwere Verletzungen. Er wurde von „Christophorus 2“ ins Landesklinikum in der Waldviertler Bezirksstadt transportiert.

Laut Polizei dürfte sich der Jugendliche auf den Handlauf der Außenstiege eines Hauses gesetzt haben, um hinunterzurutschen. Dabei verunglückte er.