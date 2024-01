Am Sonntag gegen 13.15 Uhr lenkte ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt seine von einem Pferd gezogene Kutsche auf einem Feldweg in Maria Saal. Seine Ehefrau saß ebenfalls auf der Kutsche. Auf einer Kuppe kam der Kutsche ein PKW, gelenkt von einem 22-jährigen Mann aus Klagenfurt, entgegen. Wegen des entgegenkommenden Autos erschreckte sich das Pferd, stoppte und galoppierte in weiterer Folge davon. Durch das plötzliche Halten des Pferdes fiel der 44-jährige Mann von der Kutsche. Er blieb dabei unverletzt. Seine Gattin fiel nach etwa 20 bis 30 Metern von der Kutsche und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde anschließend von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Kutsche fiel um

Das Pferd galoppierte mit der Kutsche weiter und erst nach 200 Meter fiel die Kutsche um. Das Pferd erlitt dabei leichte Verletzungen. An der Kutsche entstand leichter Sachschaden. Am PKW entstand kein Schaden, weil es zu keiner Berührung mit der Kutsche gekommen ist.