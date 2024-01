Zwei Skitourengeher (60, 77) und Bergsteigerin (32) teils schwer verletzt

Am Präbichl in Vordernberg stürzte Sonntagmittag eine Skitourengeherin, auf der Schneealm eine Bergsteigerin. Letztere rutschte 150 Meter ab, sie musste per Tau geborgen werden. Am Preinergscheid verletzte sich dann noch ein Skitourengeher.