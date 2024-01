Mann stürzte bei Skitour auf Hochstuhl und verlor Ski, Polizei suchte bereits nach dem Vermissten. Samstag gegen 15 Uhr unternahm ein 47-jähriger Klagenfurter alleine eine Skitour von der Stouhütte über den Wanderweg und das Geröllfeld zum Hochstuhl in der Gemeinde Feistritz im Rosental. Um 17 Uhr kam er dort an und nach Sonnenuntergang begann er über den Bielschitzasattel zurückzuwandern. Unmittelbar nach dem Sattel stürzte der Mann und verlor in der Dunkelheit einen Ski.

Er blieb unverletzt und entschloss sich mit den Steigeisen talwärts zu gehen. Gegen 21.40 Uhr erstattete dann der Bruder Vermisstenanzeige, weil der 47-Jährige nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Die Polizei fand den Pkw des Vermissten im Bereich der Stouhütte. Gegen 21.05 Uhr, als gerade der Hubschrauber FLIR angefordert wurde, um nach dem Mann zu suchen, traf dieser unverletzt bei der Hütte ein.