18-Jähriger wurde am Samstag von fünf Unbekannten in Villach brutal zusammengeschlagen. Beim Spaziergang auf der Draulände hörte ein 57-jähriger Mann gegen 15.40 Uhr im Bereich der Stiege zur Fußgängerbrücke Congress-Center einen Mann laut schreien. Kurz danach sah er fünf zwischen 20 und 30 Jahre alte Männer über die Stiege flüchten. Bei der Stiege angekommen fand er eine zusammengeschlagene Person und verständigte sofort die Polizei und Rettung.

Der Verletzte, ein 18-jähriger Villacher, stand unter Schock und gab an, sich an nichts erinnern zu können. In unmittelbarer Nähe fand die Polizei eine Softair-Pistole. Sie gehört dem 18-Jährigen, der angab, dass er sie stets zur Selbstverteidigung bei sich trage. Die Pistole wurde sichergestellt. Der 18-jährige Villacher wurde mit schweren Kopfverletzungen ins LKH Villach gebracht. Eine Fahndung nach den fünf Personen blieb erfolglos. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.