Massensturz auf Schlepplift: 5-Jährige löste „Dominoeffekt“ aus

Der Unfall am Schlepplift in Katschberg sorgte für zahlreiche Stürze und drei leicht Verletzte. Drei schwer Verletzte gab es am Samstag allerdings bei Skiunfällen am Nassfeld und der Gerlitzen.