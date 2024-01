Betrunkener wurde in Klagenfurt niedergeschlagen und seine teure Uhr wurde ihm vom Arm gerissen. Am Samstag zeigte ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land an, dass er in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr in der Humboldstraße in Klagenfurt Opfer eines Raubüberfalls geworden sei. Eine unbekannte, vermutlich männliche Person habe ihm gegen den Kopf geschlagen und anschließend eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro vom Handgelenk gestohlen.

Das Opfer wies keine offensichtlichen Verletzungen auf und konnte keine Angaben zu einer Täterbeschreibung machen. Da der 31-jährige offensichtlich alkoholisiert war, wurde vorerst von einer Einvernahme Abstand genommen. Weitere Ermittlungen seien laut Polizei erforderlich.