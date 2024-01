Stundenlange nächtliche Suchaktion nach vermisstem Skifahrer mit Polizeihubschrauber und Pistenraupe im Skigebiet St. Oswald in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim: Samstagnacht um 22.20 Uhr rief ein 20-jähriger Völkermarkter die Polizei. Um 19:36 Uhr hatte er den Kontakt zu seinem 19-jährigen Freund verloren. Sie waren zu sechst im Skigebiet unterwegs. Gegen 18.30 Uhr hätte die Gruppe die „Weltcup Poldl Hütte“ verlassen und sei ins Tal gefahren. Lediglich der 19-jährige Völkermarkter blieb noch in der Hütte und wollte später nachkommen.

Um 19.36 Uhr teilte er per Mobiltelefon mit, er wolle losfahren. Dann brach die Verbindung plötzlich ab und er war telefonisch nicht mehr erreichbar. Ein Pistenraupenfahrer gab an, dass er um 20 Uhr einen Skifahrer im Bereich der „Spitzeckbahn Talstation“ gesehen hätte. Eine Ortung mit der Handy-Trackfunkion zeigte den letzten Standort etwa 200 Meter unterhalb der Talstation an. Danach wurde der Polizeihubschrauber FLIR hinzugezogen, der gemeinsam mit einer Pistenraupe die „Brunnach-Abfahrt“ absuchte. Die Suche verlief jedoch ergebnislos.

Handy verloren

Nach Mitternacht um 00:25 Uhr tauchte der 19-Jährige schließlich auf. Sein Freund verständigte die Polizei, man habe ihn auf einem Parkplatz in der Nähe der Unterkunft in St. Oswald gefunden. Der unverletzte 19-Jährige ging laut eigenen Angaben irrtümlich zur falschen Hütte und verirrte sich im dortigen Resort. Sein Mobiltelefon habe er während der Abfahrt von der „Poldl Hütte“ verloren.