Im Salzburger Flachgau ist am Sonntagnachmittag eine Auseinandersetzungen zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei schoss ein Einheimischer mit einer Kleinkaliberpistole mehrmals auf seinen 20-jährigen Kontrahenten aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der Oberösterreicher wurde wenig später in der Nähe der Wohnung in Straßwalchen verletzt aufgegriffen und nach der Erstversorgung ins Spital gebracht, berichtete die Polizei.

Begonnen hatte die Vorfall in der Wohnungen einer Frau, wo diese mit dem 20-jährigen Besucher in Streit geraten war und dabei ihren 33-jährigen Nachbarn zu Hilfe geholt haben dürfte. Der Oberösterreicher ging dann - laut ersten Aussagen der Beteiligten - mit einem Messer auf den Wohnungsnachbarn los oder bedrohte ihn damit zumindest, woraufhin dieser mehrere Schüsse mit der Kleinkaliberpistole abgab und danach die Polizei alarmierte.

Diese griff den Oberösterreicher wenig später in der Nähe der Wohnung auf. Der Mann war verletzt. Er wurde noch vor Ort erstversorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Dort verweigerte er aber eine weitere Behandlung. Die Polizei überstellte ihn ins Polizeigefängnis. Die Pistole und das Messer wurden am Tatort sichergestellt. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Nähere Einzelheiten waren Montagfrüh noch nicht bekannt.