Die Firma Interfood Lebensmittelgroßhandel ruft ein bei Billa erhältliches Thunfischprodukt wegen erhöhten Quecksilbergehalts zurück. Betroffen ist „Billa Genusswelt Tonno a Pinne Gialle Affumicato 100g“. Vom Verzehr des Produkts mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.02.2024 wird abgeraten.

Quecksilber gelangt etwa durch Ablagerungen in Boden und Wasser in die Nahrungskette und somit in Lebensmittel. In Raubfischen wie Thunfisch, die am Ende der Nahrungskette stehen, kann sich dieses vermehrt anreichern und ist deswegen Bestandteil regelmäßiger Routineuntersuchungen.

Betroffene, die die Ware bereits erworben haben, können diese ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren, informierte Rewe International AG.