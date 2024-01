Ein 64-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag in Hirschegg im Kleinwalsertal von einem Hotelbetreiber erwischt worden, als er im Büro des Hotels Geld aus einer Handkasse stahl. Wegen eines Haftbefehls wird der Mann in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Das geht laut Polizei nur per Hubschrauber: Das Kleinwalsertal ist nur über deutsche Straßen erreichbar, und österreichische Behörden dürfen deutsche Festgenommene nicht über deutsches Staatsgebiet transportieren.

Als der 64-Jährige ertappt wurde, flüchtete er. Der Hotelbetreiber verfolgte ihn mit dem Auto und holte ihn nach etwa 400 Metern bei der Breitachbrücke in Riezlern ein. Der Mann bestritt die Tat und ging weiter in Richtung Ortszentrum, wobei er sich zu verstecken versuchte. Mithilfe eines Zeugen hielt ihn der Hotelier dann aber an, bis die Polizei eintraf. Beim Verdächtigen wurde auch die Beute in Höhe von 435 Euro gefunden. Der mehrfach Vorbestrafte unsteten Aufenthalts wurde festgenommen.