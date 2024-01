Zwei ungarische Staatsangehörige (29, 56) sind verdächtig, am Freitagnachmittag in St. Johann im Walde aus einer Garage ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad gestohlen zu haben. Die beiden Männer luden das Motorrad in ihren Kleintransporter ein. Einer Anwohnerin war das Fahrzeug aufgefallen. Die Frau sah, wie der Transporter in einer Entfernung von rund 100 Metern an ihrem Wohnhaus vorbeifuhr und anschließend wendete.

Aufgrund eines Telefonanrufes eines Nachbarn begab sich die Frau wenig später zur Garage und stellte das Fehlen des Motorrades fest. Die Osttirolerin verständigte die Polizei und begab sich anschließend mit ihrem Pkw auf die Suche nach dem Fahrzeug. Sie fuhr in Richtung Lienz. Da sie es bis zur Stadteinfahrt nicht erblicken konnte, wendete sie und fuhr wieder zurück.

Es war die richtige Entscheidung, denn nun begegnete sie dem in Richtung Lienz fahrendem Fahrzeug, welches in weiterer Folge von einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Lienz angehalten werden konnte. Im Fahrzeug der Verdächtigen entdeckten die Beamten neben dem Motorrad drei neuwertige Skijacken, zwei Paar Alpinski, zwei Paar Tourenski sowie zwei Paar neuwertige Turnschuhe.

Während das Motorrad eindeutig zugeordnet werden konnte, konnte die Herkunft der übrigen Gegenstände bisher noch nicht geklärt werden. Weitere Erhebungen sind im Gange. Die beiden Verdächtigen werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.