Schockmoment für einen DHL-Lehrling am Donnerstag in Klagenfurt: Statt der erwarteten Glasfiguren befand sich in dem Paket eine lebendige Schlange. Gerade noch lebendig, müsste man wohl sagen, denn die Boa constrictor war unterkühlt. Den Transport auf dem Postweg nach Deutschland hätte sie laut Expertin Helga Happ wohl nicht überlebt.