Was geschah bei einer Bootsfahrt am Wörthersee Ende Mai 2023? Laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden zwei Mädchen von zwei Männern vergewaltigt. Am Freitag beginnt der Prozess am Landesgericht Klagenfurt. „Den Angeklagten wird zur Last gelegt, zwei minderjährige Mädchen vergewaltigt zu haben, nachdem sie diese im Zuge einer Bootstour am Wörthersee in einem weiteren Elektroboot angetroffen und letztlich missbraucht haben sollen“, heißt es vom Gericht.