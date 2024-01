Eine 39-jährige Skifahrerin aus Tschechien ist am Donnerstagvormittag bei einer Kollision am Kitzsteinhorn im Salzburger Pinzgau ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 10.30 Uhr auf der Langwied-Abfahrt einer 43-jährigen, mit ihr nicht bekannten Landsfrau von hinten auf, woraufhin beide stürzten. Die 39-Jährige verletzte sich dabei derart schwer, dass sie reanimiert werden musste. Diese Maßnahmen kamen aber zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod der Tschechin feststellen. Die 43-Jährige wurde verletzt, zum genauen Unfallhergang wird ermittelt.

Bei einem weiteren Unfall in Obertauern (Bezirk St. Johann im Pongau) wurde eine 55-jährige Urlauberin aus Deutschland verletzt. Die Frau aus dem Landkreis Harburg war auf der Piste der Hochalmbahn unterwegs, als ihr ein Snowboarder über ihre Ski fuhr. Die 55-Jährige stürzte, der Snowboarder fuhr davon, ohne sich um sie zu kümmern. Die Deutsche wurde von der Rettung ins Tal zur weiteren ärztlichen Behandlung gebracht.

Die beiden Kollisionen reihen sich in eine Serie von schweren Unfällen auf Österreichs Pisten in dieser Saison. Wie gefährlich Skifahren laut Statistik und Expertinnen und Experten tatsächlich ist, hat Redakteurin Anna Stockhammer in dieser Woche recherchiert.