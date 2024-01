Für Patricia T. war es der Schock ihres Lebens, als sie am Dienstag vor einer Woche einen Facetime-Anruf ihrer Tochter Sofia erhielt. Sie war zu Hause in Dänemark und glaubte zunächst an ein nettes Hallo aus dem Tirol-Urlaub. Stattdessen die Horrormeldung aus einer von einem Baum in die Tiefe gerissenen Gondel. „Ich fühlte mich so unglaublich hilflos, wie es wohl jede Mutter wäre. Mein erster Gedanke war, sofort aufzubrechen, um zu helfen, was ich nicht konnte, und Informationen zu bekommen, die ich nicht hatte“, schildert Patricia T. gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ die dramatischen Minuten nach dem Unglück.