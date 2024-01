Die Kälte hat Österreich derzeit fest im Griff. „Und sie ist gekommen, um zu bleiben“, sagt Geosphere-Meteorologin Franka Nawrath. Gerade im Norden Österreichs - etwa in Wien und im Waldviertel - spricht die Expertin von „sehr niedrigen Tieftemperaturen von minus zwölf Grad bis minus fünf Grad“. Die nächsten Tage wird es ähnlich kalt weitergehen. Wobei sich die Kälte im Süden in schwächerer Form zeigt.

Der Kältepol befand sich Dienstagfrüh mit minus 21 Grad in Schwarzau im Freiwald im niederösterreichischen Waldviertel. In Litschau (NÖ) wurden minus 16 Grad gemessen, in Sankt Leonhard im Pitztal und in Lech am Arlberg in Tirol minus 15 Grad, in Mariazell in der Steiermark zumindest minus 13 Grad und in den Villacher Alpen in Kärnten minus 10,5 Grad. In Graz und in Klagenfurt ist es „nur“ um die minus zwei bis minus fünf Grad kalt.

Auch der Mittwoch wartet mit niedrigen Temperaturen bis zu minus 20 Grad, vor allem im Mühl- und Waldviertel. Dazu gibt es viel Sonnenschein. In den meisten Regionen Österreichs zeigt sich der Himmel der Prognose nach wolkenlos. Der Wind weht meist nur schwach. Am Donnerstag sind bis zu minus 14 Grad prognostiziert, in der Nacht auf Freitag soll es verbreitet in ganz Österreich um die minus zehn Grad kalt werden. Am Freitag trüben Nebel und Wolken im Osten und Norden das sonnige Wetter ein wenig. Stellenweise kann es auch niedrige Mengen schneien. Tagsüber ist mit Temperaturen von plus drei Grad bis minus zwei Grad zu rechnen.