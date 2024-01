Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 17.10 Uhr in einer Wohnung in Kirchberg. Ein dreijähriger Bub war beim Hantieren mit einer Stehlampe im Wohnbereich in den Stromkreis geraten und hatte dabei einen heftigen Stromschlag erlitten. Durch den Schlag verlor er das Bewusstsein.

Das leblose Kind wurde noch an Ort und Stelle reanimiert und in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Über den Zustand des Buben war vorerst nichts bekannt.