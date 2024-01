Die Friesacher Straße (B317) gilt seit Jahren als gefährlicher Straßenabschnitt, am Montagabend kam es dort neuerlich zu einem Unfall. Gegen 17 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau aus Treibach mit ihrem PKW auf der Friesacher Bundesstraße (B 317) aus Richtung Hirt kommend und bog nach links in die Töscheldorfer Landesstraße (L82 a) ein. Dabei dürfte sie den entgegenkommenden PKW einer 30-jährigen Frau aus Friesach übersehen haben. In Folge kollidierten beide PKW. Beide Lenkerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war das Straßenstück erschwert passierbar und musste für rund 15 Minuten kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.