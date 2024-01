Im Fall des Mannes, der nach einem Macheten-Angriff am Freitagnachmittag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) von Polizisten getötet worden war, sind am Samstag die Ermittlungen gelaufen. Eine Obduktion des toten Angreifers ist angeordnet worden, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Petra Bauer, auf APA-Anfrage.

Ein 55-jähriger deutscher Staatsbürger hatte am Freitag zunächst seine Frau und dann zwei alarmierte Exekutivbeamte mit einer Machete bedroht. Einer der Polizisten wurde dabei verletzt - seine Schutzausrüstung verhinderte Schlimmeres. Der Täter wurde daraufhin durch Schüsse aus der Dienstwaffe getötet. Bei den beiden Beamten handelte es sich um Polizisten aus der zuständigen Inspektion, die zur Hilfe gerufen wurden.

Parallel zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen laufen interne Untersuchungen des Landeskriminalamts Wien. Unter anderem gelte es, die Zahl der abgegebenen Schüsse und die Zahl der verwendeten Dienstwaffen zu klären.