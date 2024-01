Ein Zwölfjähriger hat sich beim Hantieren mit einem Böller in Wiener Neustadt Verletzungen zugezogen. Der Pyro-Gegenstand, den der Bub zuvor in der Statutarstadt entdeckt hatte, explodierte Polizeiangaben zufolge am Mittwoch unmittelbar nach dem Zündvorgang noch in der Hand des Kindes. Der Bursche wurde nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Gefunden hatte der Zwölfjährige den Böller am Dienstag gemeinsam mit einem gleichaltrigen Kompagnon. Die Zündung erfolgte schließlich am Mittwoch kurz nach 14.00 Uhr. Der Bub wurde dabei an seiner linken Hand verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.