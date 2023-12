Beim Abstieg vom 1.738 Meter hohen Hochmahdkopf im Gemeindegebiet von Absam (Bezirk Hall in Tirol) ist ein 51-jähriger Österreicher am Samstag tödlich verunglückt. Am Weg nach St. Magdalena rutschte er gegen 15.30 Uhr beim Queren eines steilen Grabens mit vereister Nassschneelawine aus.

Der Bergsteiger konnte sich nicht mehr halten und stürzte ca. 100 m über die steile Rinne sowie einen Felsabbruch ab, wie die Polizei Tirol am Sonntag mitteilte. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Einsatzkräfte im ausgerückten Hubschrauber konnten nur mehr seine Leiche bergen.