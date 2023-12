Der erste große Schnee stürzt Österreich ins Chaos. Doch während es derzeit noch munter weiter schneit, sollte man sich am besten jetzt schon Gedanken machen, wann man sein Auto von den Schneemassen befreit. Kleiner Tipp: Nicht zu lange warten.

Nasser Schnee kann betonschwer werden

Vor allem in jenen Regionen, wo der Schnee in nasser Form fällt, sollte man sich beeilen, die Autos freizuschaufeln. Denn wenn die Temperaturen am nächsten Tag sinken, wird der Schnee pickelhart und das Auto wird nur durch Einsatz mit einem Eispickel wieder vom Schnee befreit werden können.

Das Gewicht von Schnee ist nämlich nicht zu unterschätzen. Während trockener Pulverschnee gerade einmal eine Masse von 30 bis 50 Kilo pro Kubikmeter auf die Waage bringt, kann feuchter Neuschnee bis zu 200 Kilogramm pro Kubikmeter schwer sein.

Strafen bis zu 5000 Euro

Das Freiräumen des Autos ist zudem Pflicht für jeden, der damit nach den schweren Schneefällen wieder herumkurven will. Dabei gibt es aber auch einiges zu beachten. Viele konzentrieren sich dabei ausschließlich auf die Windschutzscheibe und vergessen dabei Fenster, Heckscheibe und Dach.

„Man muss nicht nur die Windschutzscheibe, sondern auch alle übrigen Scheiben und das Autodach von Schnee und Eis befreien, sodass ausreichend Sicht gegeben ist. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Strafe von bis zu 5000 Euro“, wird die Salzburger ÖAMTC-Direktorin Martina Schlegel-Lanz in den „Salzburger Nachrichten“ zitiert.