Die Inflation ist so hoch wie schon seit 50 Jahren nicht mehr und doch haben die Österreicherinnen und Österreicher im Vorjahr so viel Geld für den guten Zweck ausgegeben wie noch nie. Grund bleibt der Ukraine-Krieg, der am meisten Spendenbereitschaft weckt. 15,5 Millionen Euro gingen allein an das Österreichische Rote Kreuz für die Hilfe in der Ukraine. Insgesamt wurde um 200 Millionen Euro mehr gespendet als erwartet. Im Vergleich zu 2021 sind es plus 26 Prozent. Das geht aus dem Spendenbericht 2023 des Fundraising Verband Austrias hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Die Analyse zeigt, dass Privatpersonen in Österreich vergangenes Jahr 920 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte beigetragen haben - mit 84 Prozent ist dies Lutschinger zufolge auch der Löwenanteil am Spendenaufkommen. Davon resultierten 120 Mio. Euro aus Erbschaften. Je acht Prozent des Aufkommens stammen von Unternehmen und gemeinnützig aktiven Stiftungen.

Meisten Spenden aus der Mittelschicht

Unter den Einkommensschichten bildet der Mittelstand weiterhin die Hauptschlagader des Gebens in Österreich: 96 Prozent aller Spenden resultierten zuletzt aus Beträgen unter 600 Euro, während Spenden über 1.000 Euro in Summe lediglich zwei Prozent ausmachten.

Im internationalen Vergleich liegt Österreich mit dem Spendenergebnis im Spitzenfeld. Nur die Schweiz und Tschechien verzeichnen ein ähnlich hohes Spendenplus.

Laut der ersten Prognose für das laufende Spendenjahr zeichnet sich 2023 allerdings ein Rückgang an Spenden ab. Die Weihnachtszeit wird noch entscheidend sein, erfahrungsgemäß gehen da bis zu 30 Prozent des jährlichen Spendenaufkommens ein. Viele kleinere Vereine würden jetzt schon eine leichten Rückgang verzeichnen, so Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verband Austria. „Sie haben die Teuerung deutlich zu spüren bekommen.“

Neuen Schwung erwartet sich der Fundraising Verband Austria durch das am 1. Jänner 2024 in Kraft tretende Gemeinnützigkeitspaket, das es zulässt, dass man Spenden für alle gemeinnützigen Zwecke steuerlich absetzen kann.