Die Spendenbereitschaft in Österreich bleibt hoch. Inflation und Energiekrise haben jedoch Spuren hinterlassen. Aus dem jährlichen Spendenbericht des Fundraising Verbands Austria geht hervor, dass immer mehr Vereine durch die Teuerung seit dem Frühjahr starke Spendenrückgänge hinnehmen müssen. Ob sich heuer erstmals ein Rückgang bei den Spenden verzeichnen lässt, bleibt aber abzuwarten. Das wird traditionell in der Weihnachtszeit entschieden.

Im Schnitt machen die Weihnachtsspenden nämlich 30 Prozent der jährlichen Einnahmen aus. Insgesamt werden heuer voraussichtlich 900 Millionen Euro Spendengelder zusammenkommen, allein 100 Millionen nur für die Ukraine-Hilfe. Das ist, im Vergleich zu den Krisenjahren 2021 und 2020, nur ein leichter Anstieg. Mit einem Rekordzuwachs von zwölf Prozent (2020) beziehungsweise 20 Millionen Euro mehr als erwartet (2021) rechnen die Experten allerdings nicht mehr. Insgesamt sei die Zahl der Spenden 2022 zurückgegangen.

Das meiste Geld spendeten die Österreicherinnen und Österreicher an Tierschutz und Umwelt. Aber auch an den Sozialbereich, etwa an Kinder, die in schweren Lebenslagen sind. Weniger ging hingegen an humanitäre Vereine und internationale Hilfsorganisationen. Gegenüber dem Jahr 2020 waren es rund 8,5 Millionen Euro weniger, das ist ein Minus von fünf Prozent. Das größte Spendenaufkommen gibt es im Westen Österreichs. Im Bundesländervergleich wird in Salzburg, Tirol und Vorarlberg am meisten gespendet. Österreichweit beteiligen sich nach eigenen Angaben 67 Prozent der Bevölkerung aktiv am Spenden. Der größte Anteil, bis zu 700 Millionen Euro, kommt aus den Privathaushalten.

Wollen auch Sie mit Ihrer Spende Menschen in Notsituationen helfen? Die Hilfsaktionen der Kleinen Zeitung, „Steirer helfen Steirern" und „Kärntner in Not", unterstützen jene Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind.

