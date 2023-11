Von mehr als 800 Beamtinnen und Beamten aus Polizei, Cobra und Staatsschutz wird das Austria Center in Wien bis inklusive Freitag geschützt. Das Sicherheitsrisiko der Veranstaltung, die hier stattfindet, wurde als hoch eingestuft. 1500 Gäste aus 196 Nationen haben sich angekündigt, um bei der Generalversammlung der weltgrößten Polizeiorganisation Interpol teilzunehmen. Ihr 100-jähriges Jubiläum begeht die Plattform damit in ihrer Gründungsstadt, eine Delegation aus 20 Staaten rief hier 1923 die Einrichtung der „Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission“, ins Leben. Der heutige Name entstand aus der damaligen Telegrammadresse als Kurzwort für „International Police“, man wollte sich bei der Jagd nach internationalen Verbrechern vernetzen.