Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl befindet sich seit Mittwoch in der Wiener Justizanstalt Josefstadt in Verwahrungshaft. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien Judith Ziska auf APA-Anfrage. Gegen Windl wurde Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung beantragt. Die Deutsche sei nach den Protestaktionen am Montag und am Dienstag durch die Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt worden, hieß es.

In einem Facebook-Reel wurde zudem bekannt gegeben, dass sich auch die Klimaaktivistin Martha Krumpeck in Polizeigewahrsam befindet. Martha Krumpecks‘ Haftaufenthalt aufgrund zivilen Widerstands wurde bis zum 28. November verlängert. Anja Windel wurde in Polizeigewahrsam genommen, nachdem sie sich mit Superkleber und Sand vor das Parlament geklebt hatte. Sie wird nun laut Medienberichten wegen doppelter Sachbeschädigung angeklagt, da beim Entfernen des Klebers die Fahrbahn beschädigt wurde.