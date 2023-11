Nach dem Traumlauf von Marco Schwarz im zweiten Durchgang vom Slalom in Gurgl stürmten Klima-Aktivisten in den Zielraum und versprühten dort orange Farbe. Im Anschluss wurde das Rennen bei noch fünf verbliebenen Läufern unterbrochen, bald aber wieder aufgenommen. Bereits vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden hatten Aktivisten die Passstraße gesperrt.

Beim Entfernen der Aktivisten wurden viele Emotionen frei. Norwegens Ski-Star Henrik Kristoffersen war kaum zu halten und zu beruhigen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie er, völlig außer sich, Aktivisten anschrie und zurückgehalten werden musste, bevor er diese auch körperlich attackierte. Der zu diesem Zeitpunkt Führende Marco Schwarz nahm es gelassen: „Ich habe mich da nicht eingemischt. Das ist ein Green Event, sagte man mir, da wäre es nicht unbedingt wichtig, zu protestieren.“

