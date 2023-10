Am Sonntag wurde eine Frau in Aschen bei Arbesbach (Niederösterreich) tot aufgefunden, das bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager der Kleinen Zeitung am Montag. Ersten Informationen zufolge soll die Frau – eine 39-jährige Reitstallbesitzerin – mit einem Kopfschuss getötet worden sein.

Ein 34-jähriger Tatverdächtiger ist flüchtig. In der Region um Langenlois läuft eine groß angelegte Suche nach dem Mann auf Hochtouren. Die Bevölkerung werde ersucht, wachsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen umgehend unter der Polizei-Notrufnummer 133 mitzuteilen, so Polizeisprecher Baumschlager. Den Aufforderungen der Exekutive im Bereich Schiltern sei unbedingt nachzukommen, Wanderungen sollten vorerst unterlassen werden.

Beschrieben wurde der Gesuchte als etwa 1,70 Meter groß. Er soll hellbraune Haare haben, die Statur des Mannes wurde als normal bezeichnet. Die verwendete Bekleidung sei unbekannt.

23 Frauenmorde gab es dieses Jahr schon. Bei diesem Fall könnte es sich um den 24. handeln.