Auf der einen Seite tiefe Betroffenheit und gespenstische Stille, auf der anderen akribische Ermittlungsarbeit: In Wolfsberg im Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) fand ja am Samstag ein blutiges Beziehungsdrama statt. Dabei dürfte ein 52-Jähriger seine 47-jährige Ex-Frau getötet und sich anschließend selbst gerichtet haben. Die Tatwaffe, eine Schrotflinte, lag neben dem Mann. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung sind nun am Sonntagvormittag seitens der Polizei neue Details zu erfahren: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab der Mann drei Schüsse ab. Zwei davon trafen das weibliche Opfer im Bereich des Oberkörpers.“ Mit dem dritten Schuss aus der Langwaffe, welche dem 52-Jährige legal gehörte, beging dieser dann Selbstmord.